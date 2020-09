Et ouais... Super Mario Galaxy 2 ne sera pas inclus dans la compil Mario, ce qui et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, est une ABERRATION !!! Je ne comprends pas le choix de Nintendo de ne pas avoir inclus le jeu dans la compil, qu'est ce qu'ils ont fumer sans déconner ??? Et je parle même pas de ces portages de fainéants sans aucune amélioration graphique...







Quelle honte quand on y pense...