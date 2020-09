Télé & Cinéma

Premier film L'Apprenti Sorcier

Synopsis: Dave Stutler est seulement un homme normal, mais le sorcier Balthazar Blake trouve en lui des talents cachés pour la sorcellerie. Il devient son apprenti et apprend l'art de la magie. Alors que Dave entreprend d'aider son mentor à défendre Manhattan contre un puissant adversaire, il se demande s'il peut survivre à sa formation, sauver la ville et trouver l'amour.

Second film John Carter

Synopsis: Tiré du premier livre du Cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au coeur d'une guerre mystérieuse entre les habitants de la planète.

Troisième film The Lone Ranger

Synopsis: Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le public dans un tourbillon de surprises et d'humour.

Quatrième film Tomorrowland

Synopsis: Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l'espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune. Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du monde et leur propre destin.

On reproche souvent ces temps-ci àde ne pas faire de film on va dire plus ou moins originaux mais force et d'admettre que parfois ils s'adonnent à l'originalité avec facile quatre film que je peux citer sur la décennie passé.J'aimerais connaitre vos ressentis par rapport à ces films et savoir pourquoi ces films qui contrairement à National Treasure et Pirates des Caraïbes non pas fonctionné ?Outre le speech on va dire classique l'Univers semble intéressant avec des sorciers non pas comme dans Harry Potter mais plus dans un style Van Helsing, je pense que le film est l'univers aurait pu marché et aurait pu prendre un parti pris inverse d'Harry Potter celui de ne pas cacher les Sorciers au non initier. Selon vous qu'est-ce qui n'a pas plus / marché ?Incompréhensible pour moi ici et personnellement j'ai trouvé que le film était vraiment pas mal je comprend pas pourquoi il a pas marché ? Je suis sûr que si une suite avait eu lieu, cette suite aurait pu corriger quelques impairs du premier film et cimenter cette franchise dans la mémoire des gens.Franchement au vue de la période de sortie du film j'ai trouvé que ce film était une bouffé d'air frais alliant western spaghetti et humour cocasse, j'aurais pas boudé mon plaisir d'une suite pour rester dans ce duo de comique burlesque affrontant des ennemies dans le grand ouest américains. Dommage que le publique a boudé ce film.Je pense qu'ici je dirais pareil que l'Apprenti Sorcier, ce film a du potentiel pourtant quelque chose n'a pas marché pas assez de prise de risque ? Trop convenu ? Ce film m'avait pourtant fasciné il y avait des concepts des idées plutôt bonne. Pourquoi Tomorrowland est-il un échec ?Voilà sur ce billet d'humeur qui concerne Disney et leur dernière tentative de faire des films plus ou moins originaux. Je pense qu'il ne faut pas voir soit tout noir ou soit tout blanc quand on critique Disney ils ont fait du vilain mais ils peuvent faire du très bon aussi.