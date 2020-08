C'est l'heure de la sentence...Votre avis messieurs-dames.0/20 pour moi, une perte de temps totale.Que des jeux boum boum pan pan a 90% du temps, avec des femmes et des hommes soldats futuristes qui se tirent dessus comme des imbéciles avec une musique électro stupide en fond qui nous fait saigner des oreilles.Mais on est ou là? C'est ça le jeu vidéo de nos jours?ça abrutit la jeunesse leurs conneries bon sang c'est grave merde, c'est une décadence là.Les gun c'est fun, boum boum pan pan, le futur du jeu vidéo tout simplement.La nouvelle Aerith si les occidentaux touchent a FF VII : Part II

posted the 08/27/2020 at 08:04 PM by marchand2sable