Gamergen

Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Fall Guys ce mois-ci. Le jeu multijoueur où 60 petits personnages s'affrontent dans une série d'épreuves éliminatoires loufoques passionne les streameurs et la communauté, avec déjà plus de 2 millions de vente sur PC et 8 millions de joueurs sur PS4, où le titre est offert via le PlayStation Plus (dont l'abonnement coûte toujours 59,99 € par an).La ferveur s'étend jusqu'aux réseaux sociaux, et notamment sur Twitter où le Community Manager de la page du titre s'amuse à chambrer les influenceurs et les CM d'autres licences à succès. Mediatonic a décidé de se servir de cet élan général pour servir la bonne cause avec une initiative remarquable.Les passions commencent déjà à se déchaîner, alors que G2 Esports a fait monter la barre à 130 003 $, mais d'autres sociétés vont peut-être faire grimper les enchères. L'argent sera reversé à Special Effect, et le gagnant ne sera validé qu'une fois son don réalisé.