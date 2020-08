JVC

Il s'agit de Need For Speed : Hot Pursuit Remastered, qui est subitement apparu sur Amazon UK via cette page. Les plateformes disponibles sont pour l'instant la Xbox ONE et la Switch, la présence de cette dernière donnant un peu d'épaisseur à la fuite.En effet, nous avons appris en juin que 7 jeux EA étaient prévus sur la console de Nintendo, les premières rumeurs soulignant un possible remaster du jeu de courses sorti en 2010 sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii. Sur la page d'Amazon, la date du 13 novembre est annoncée comme disponibilité du produit.Si l'info est bien sûr à prendre avec précautions, le leak reste crédible via cet indice et la date. Il faudra attendre une annonce officielle d'EA pour esperer vagabonder à nouveau sur Hot Pursuit.