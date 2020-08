Gamergen

Deadly Premonition 2 : A Blessing In Disguise est un titre qui a fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, à sa sortie, le jeu était bugué, le framerate catastrophique... En juillet dernier, un gros patch a été diffusé et a amélioré (en partie) le nombre d'images par seconde. Une mise à jour 1.03 vient d’apparaître et stabilise enfin le titre !Comme le montre dartmonkey, Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise est bien plus agréable. Aucun changelog officiel n'a été partagé, cependant, les joueurs ont aussi remarqué qu'un problème de progression a été corrigé dans les mini-jeux, et une option « caméra inversée » a été ajoutée dans les paramètres.