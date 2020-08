Il y a eu une certaine confusion à ce sujet dans le passé et je peux maintenant éclaircir ce point : La PlayStation 5 peut exécuter tous les jeux de la PlayStation 4, même ceux qui ne sont pas dans la liste blanche. Sony continue de tester les titres, mais le système ne vous empêchera pas de lancer des jeux non testés.

posted the 08/05/2020 at 11:18 AM by jenicris