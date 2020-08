Est-ce un nouveau MEGATON ? De quel jeu provient cette image ? Est-ce un ennemi de Ratchet and Clank ? Un Skin pour Spiderman ? Ou... Un teaser pour Sunset Overdrive 2 ?Cette image est apparue il y a quelques minutes sur le Twitter d'Insomniac Games...Nous sommes en 2020, tout espoir est permis ! J'avais tellement adoré le jeu que j'avais fait un test... Du DLC !

posted the 08/03/2020 at 06:27 PM by suzukube