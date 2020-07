Autre Sujet



Bon et bien l'année 2020 à maintenant plus de 50% de son temps d'écoulée derrière nous. D'habitude je suis plutôt à faire des postes positifs mais là avec tout le barouf qui ce passe j'avais envie de mettre les pieds dans le plat.Donc entre tout les report de jeu vidéo ou de film, annulation d’événement, et autre que ce brave monsieurnous aura savamment dit...Que cela soit au sens propre qu'au sens figuré, pardon aux familles tout ça qui auront perdu un des leurs. REP !!Quels sont donc vos déceptions de cette année !? Oui toi au fond de la salle, les présentations live genreouvoirpeuvent être citées car monsieur Covid en est responsable de près ou de loin, oui monsieur ou madame.Moi voici plus ou moins mes déceptions en film d'abord.etje voulais les voir cette année le Covid me dit "va te faire foutre" *voix du ChefOtak*On va pas ce mentir niveau jeux vidéo on aurait de bien meilleur présentation de jeu sans ce foutu covid donc bon l'aurait été un plus même si il devait être différent cette année. Sans oublié laet leEt puis merde coup de gueule ! En 2019 et 2018 j'avais l'impression que les grands de l'industries s'avaient utiliser les réseaux sociaux et autre plateforme de type Twitter ou Youtube pour faire de la HYPE sur le net, et là patatras en 2020 grosse régression en mode "Koment Kon Fé" ? Sérieux ?Pas un dans l'industrie pour rattraper l'autre, mêmeje trouve qu'ils ont étés moyen car il y a eu de long silence de leur part sur leur communication, enfin c'est mon point de vue.A rajouter à cela pas mal d’événements culturel que j'apprécie comme les festivités deme permettant de flasher sur de belle réplique d'armes médiévales.Voilà en gros pour moi. Enfoiré de Covid. Bon on évitera désormais de souhaité une nouvelle peste pour le monde car un vous voyez ça tue déjà un pas les bonnes personnes et deux ça nous fout le bazar partout et les gens (re)deviennent impotent.Pour finir comme un bon grand philosophe l'a dit ...