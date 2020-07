La D.A. de Halo infinite me plait énormément ^^ ! Par contre, il est probable que je le fasse sur Xbox One X (voir PC), il y a des détails étonnant, comme le RT sur de grandes étendues d'eau, ou sur les effets de lumière ^^ !







Par contre, je me demande à quel point ces techniques de lumière pèse sur le GPU/CPU de la console, et surtout : A quoi va ressembler Halo Infinite sur Xbox One X, qui se démerde très bien avec de l'upscaling et en supprimant le RT ?



Ca va paraître curieux, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur la versions Xbox One X et PC du jeu (voir même Xbox One S) ^^ ! Et pour du PC... J'pense que ça tourne les doigts dans le nez sur une RTX 2070 / 2080.