Dragon Ball

Super Saiyan 4

Super Saiyan 4 Limit Breaker

Bon bahl'a fait ils ont mis un Power Up au dessus du. Cette nouvelle forme sera certainement visible dans l'anime promotionnelEn Bonus on aura aussi une nouvelle apparence pourPour le moment cette forme est nommé temporairementmais on va pas se mentir c'est le Super Saiyan 4 God heinAllez il en faut pour tout les goûts, perso ça me fait sourire ce genre de délire et puis c'est pas canon donc relax les gens en commentaire.