Je trainassais un peu sur le Game Pass, toujours idéal pour essayer de dénicher un truc sympa sorti de nulle part, et me suis fait Gato Roboto qui est une bien bonne surprise.Dites vous en gros que c'est un pur Metroid-Like.J'ai pas dit MetroidVania (y a pas d'xp notamment). Juste la pure formule Metroid en version lite, où l'on incarne un chat donc c'est forcément bien, encore mieux quand il est équipé d'un mécha.- c'est dans le Game Pass.- ça ne dure que 3h donc idéal si vous avez un long trajet train/avion en prévision- c'est aucunement prise de tête (juste l'inertie du chat pas toujours facile)- c'est en FR avec plein d'humour- au cas où, c'est aussi sur Switch (7,99€)- les filtres proposent un style GB, Atari ou autres vieilleries #vieuxnostalgiquesMaintenant je suis encore plus en manque d'un nouveau Metroid 2D

posted the 07/16/2020 at 09:46 AM by shanks