Avant de passer au sujet qui me fâche, j’ai envie de revenir sur le gameplay. Oui,est un bon jeu d’action/infiltration.Les emprunts à(niveau souplesse et animations) sont salutaires et rendent les approches plus stylisées bien que j’ai commencé à ressentir une certaine lassitude à force de faire toujours la même chose dû au manque de possibilités. On finit donc forcément par y aller en mode guérilla pour exploiter un peu tout l’attirail d’Ellie et Abby et c’est surtout dans ce domaine que le jeu se révèle. Je reste néanmoins toujours subjugué qu’en 2020 on fasse encore un jeu d’infiltration sans pouvoir déplacer les corps. J’imaginais d’ailleurs déjà les différences de traitements dans les animations avec une Ellie faisant trainer les corps et une Abby les transportant tel un Snake ou Sam Fisher.Loin d’être encore parfaite, elle force néanmoins le joueur à sortir de sa zone de confort notamment grâce à la présence des chiens. On notera également des rondes moins prévisibles, des déplacements bien pensés avec des ennemis qui se retournent de manière quasi systématique pour certains forçant à réfléchir à d’autres approches, une évolution à laencore une fois bien qu’un peu tardive avec des ennemis portant des casques sur la fin du jeu et une vision lointaine mais malheureusement toujours en cône ce qui les rends totalement aveugle latéralement. Leurs réactions finies tout de même par ne plus jamais nous surprendre après plusieurs heures de jeux et quand bien même les efforts ont été mis sur leurs rondes, une fois repéré il est extrêmement simple pour le joueur de leur échapper tellement ils sont très limités dans leur manière de nous retrouver (j’ai joué en difficile). Généralement ils restent plus ou moins autour de leur ronde sans jamais véritablement en sortir, même dans des zones relativement petites. Très décevant à ce niveau, on finit par s’amuser avec eux quelques soient les situations ce qui n’est néanmoins pas pour me déplaire.Très difficile à cerner, ils se jouent clairement de nous, se laissant parfois apercevoir pour mieux nous contourner Encore aujourd’hui j’ai du mal à comprendre véritablement leur fonctionnement ce qui les rends vraiment passionnant à affronter en plus d’être indétectable par le mode écoute.En plus de cela je tiens à signaleravec notamment le boss de l’hôpital (avec Abby) réellement dingue si l’on prend en compte la deuxième partie du combat avec le rodeur un peu plus puissant que les autres sortant de son corps. Je me suis sincèrement cru dans Alien (avec mon putain de lance flammes) et si c’était voulu alors c’est très réussi.Commençons maintenant à aborder ce qui ne marche pas selon moi. On va continuer avec l’IA et l’une des grosses intentions du jeu qui estTrès bonne idée à la base afin de déclencher une certaine culpabilité chez le joueur, cela m’a avant tout fait comprendre que lorsque je chasse mes adversaires, j’en ai juste strictement rien à foutre de savoir que l’un d’eux s’appelle Jean Charles. Et c’est déjà très bien ! J’aurai appris quelque chose sur moi-même. Je me demande d’ailleurs si cette fonction a marché sur certaines personnes jusqu’à leur faire hésiter à trancher la jugulaire de leur ennemi ou à les faire culpabiliser en réfléchissant sur le sens de leurs actes. Il est néanmoins très difficile de faire créer ce sentiment à travers le meurtre d’un sbire lambda, surtout lorsque nous sommes forcés à le faire. D’autres jeux ont essayé commesans succès également. Le principal problème de ces jeux étant qu’il n’y a pas d’autres chemins que la voie létale (sauf pour les chiens, c’est les végans qui seront ravis) ce qui est encore une fois assez dingue pour un jeu d’action/infiltration en 2020 (nous y reviendrons). Une idée à creuser mais qui pour l’instant est clairement limitée.On pourrait peut-être sauver Jesse pourquoi pas et surtout Tommy (vraiment stylé dans cet opus). Là où le premier épisode joue la carte du peu de personnages secondaires mais tous assez impactant, c’est tout l’inverse dans ce second épisode. Surtout du côté d’Abby où clairement c’est une catastrophe à ce niveau. Entre Owen qui m’a rappelé le « blond qui se prend pour un beau gosse » numéro 412 tiré de n’importe quel nanard horrifique à la con, Mel la débile de service qui part en mission suicide avec un gosse de 6 mois facile dans le ventre et Manny que j’ai appelé « pendejo » tout au long de ma partie (la ligue anti racisme est déjà sur le coup), c’était très dur de ressentir quoique ce soit pour l’un d’entre eux. De même pour Lev/Lili et Yara (où la rédemption d’Abby) dont les artifices pour nous les faire apprécier sont plus gros qu’un tank dans un salon. Le problème étant qu’on essaye de nous faire apprécier des persos secondaires qui n’ont absolument aucun trait de caractère véritable. Ils sont trop normaux et pour apprécier une personne normale il me faut beaucoup de temps. Ils n’ont pas su grossir un trait de caractère qui aurait pu me les faire apprécier pour une raison ou une autre. Non, souvent ils sont insignifiants et meurent de manière insignifiante. Leur normalité m’a véritablement ennuyé.Attaquons maintenant le plat principal du jeu, sa thématique. Tout le monde l’aura compris, le jeu parle du cycle de la haine, de la vengeance. Je ne vais pas me lancer dans l’analyse de l’histoire qui est, je trouve, plutôt bonne et pousse le joueur à une certaine réflexion qui a véritablement le mérite d’exister, notamment sur la fin avec Ellie.Naughty Dog essaye de pousser la réflexion un peu plus loin. On peut aisément le rapprocher d’undans cette idée. Mais comme ce dernier, le jeu étant très long (peut-être trop) en enchainant les séquences, il en fait parfois trop et l’on passe forcément par de très très grosses longueurs au point de sortir véritablement des enjeux du titre pour des personnages secondaires quasiment tous plus vain les uns que les autres. A contrario, le jeu en devient une ode à la lenteur. Le jeu est lent, très lent, il prend le temps de tout installer et c’est vraiment appréciable pour quiconque aime explorer et tout lire comme moi (45H de jeux lors de ma première partie). Il n’explose malheureusement jamais ou trop peu, en dehors de la toute fin et les deux duels opposant Abby et Ellie. On peut dire que les développeurs ont tout fait pour repousser l’échéance au maximum.Pourtant cela démarrait très bien.Sa mort qui apparait très tôt est brusque, violente, sans concession. Elle apparait si tôt qu’on n’a même pas le temps de se réhabituer à sa présence. Je n’aime pas trop m’étaler en public mais j’ai perdu mon père il y a une dizaine d’année, et j’ai vécu la mort de Joel à peu près de la même manière. C’est quelque chose qui n’arrive jamais quand on s’y attend et lorsque c’est arrivé dans le jeu, j’ai à peine eu le temps de rentrer dedans que je n’ai quasiment rien ressentit sur le coup. C’est par la suite, lorsque l’on visite sa maison, que j’ai vu qu’il aimait travailler le bois mais surtout, quand j’ai remarqué qu’il n’avait pas pu finir certaines choses que l’émotion a commencé à monter. Et c’est selon moi un petit tour de force. Naughty Dog a réussi à rendre Joel plus présent que jamais par son absence. Le manque est fort et la tentative d’iconisation du personnage plutôt intéressante.Nous ne sommes que spectateur de tout cela et cela m’a véritablement fait ressentir une "douleur fantôme". Non pas parce qu’Ellie n’aboutit pas au meurtre d’Abby, non pas parce qu’il manque quelque chose à l’histoire ou qu’elle est mal écrite.A chaque point clé, le joueur est mis de côté, à aucun moment le joueur est mis face à ses actes en devant les assumer jusqu’au bout.Le premier évènement véritablement marquant du jeu est la rencontre entre Ellie et Nora. Qu’est-ce que c’est que cette mise en scène ? Qu’est-ce que c’est que ce choix d’un plan face cam sur le visage d’Ellie pour nous montrer ce qu’elle ressent pendant l’acte en gommant tout l’aspect violent de la séquence jusqu’à sauter le moment même où elle arrive à la faire parler ? Je comprends l’intention de nous montrer sa perte d’humanité durant l’acte mais le joueur dans tout ça ? Il est comme nous le verrons, mis de côté à chaque mise à mort cruciale du jeu. Pourquoi ne pas me faire ressentir et accompagner Ellie dans cet acte crucial ? Me faire assumer mes coups de tuyaux dans la gueule de Nora jusqu’à ce que son visage devienne un Kebab, que j’en ai du mal à regarder mon écran et que je supplie même Ellie d’arrêter tout, en prenant conscience qu’elle a complètement viré de bord et que je dois l’accompagner tout de même dans cette folie ? La violence ici était nécessaire et aurait été pleinement justifiée. L’avoir cachée volontairement dénote avec tout le gameplay du jeu qui lui, n’est jamais véritablement timide à ce niveau. Les coups de marteaux dans la gueule, les poignards dans les jugulaires ou encore les bombes qui démembrent ça y va. Le premier moment véritablement violent du jeu, celui que l’on doit enfin assumer est caché et le joueur mis de côté au lieu de le faire réagir physiquement. Pour moi c’est une véritable faute de mise en scène. A quand un jeu qui ira véritablement au bout ?Donner le choix au joueur aurait permis de ressentir cette mise à mort comme un véritable affront, que pour cette personne, et uniquement cette personne, aucun autre choix que la mort de Nora ne se présente pour Ellie et le joueur. Naughty dog encore une fois veut juste faire du cinéma et ne jamais véritablement impliquer le joueur même quand c’est nécessaire. On critique souvent Kojima et son envie de faire du cinéma, sauf que ce dernier n’en oublie jamais l’implication du joueur et que tous ses actes ont un sens, à la manière également de Yoko Taro. Naughty dog montre qu’ils ont encore beaucoup de chemin à faire niveau narration vidéoludique.Continuons, avec la mise à mort de Owen et Mel ! Une putain de cinématique ! Pourquoi ne pas avoir mis une séquence de jeu qui nous pousserais à les tuer de nous-même et nous rendre compte qu’en tant que joueur nous sommes sans foi ni loi comme Ellie et que le jeu que l’on a entre les mains nous fait faire des choses totalement immorales ?Du côté de Abby, pourquoi ne pas avoir créé une séquence nous poussant à tuer Jesse pour avancer au lieu de mettre encore une fois, une sale cinématique ? A quel moment le joueur va devoir faire face au véritable acte de vengeance ? A quel moment le joueur va pouvoir vivre et ressentir les actions et la volonté des personnages ? C’était l’occasion rêvé ! Qui d’entre vous aurait buter Jesse en prenant le contrôle d’Abby sans véritablement rien ressentir ? J’ai beau entendre partout que c’est un jeu qui prend des risques, qui a des couilles et qui va au bout des choses, c’est juste faux. Le jeu protège constamment le joueur, et ne vas à aucun moment jusqu’au bout.Je ne voulais tout simplement pas réussir les QTE. Ce fut un moment très intéressant car enfin le jeu me poussait un petit peu dans mes retranchements (une fin alternative n’aurait d’ailleurs pas été de refus mais pourquoi pas). Enfin, le combat final était pas mal car je ne voulais pas me retenir mais pourquoi ne pas nous avoir mis en pleine gueule des flashs durant le combat ? Ce qui nous aurait encore plus enragé ou au contraire, peut être que l’on aurait enfin compris, de nous-même, qu’il fallait mettre un terme au cycle de la haine, d’autant plus s’ils nous avaient fait réellement vivre manette en main, par nos actions, chaque mort importante de l’histoire.P.S. : Foutre des images sur ce site c'est vraiment une horreur.