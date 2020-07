L’instituta présenté son nouveau codec(Versatile Video Coding). La société a développé le codec en collaboration avecetCe codec est spécialement conçu pour la diffusion en continu 4K, 8K et même plus, il permet de réduire les besoins en données d'environ 50% par rapport au H.265 HEVC (High Efficiency Video Coding) tout en gardant la même qualité visuelle.a déclaré que si un film encodé en H.265/HEVC de 90 minutes faisait environ 10 Go, il nécessiteraitque 5 Go en H.266 pour la même qualité.Il prendra en charge tous les formats à partir du 480p en passant par le full HD, 4K et 8K. Il est aussi prévu que larésolution de 16K soit prise en charge plus tard, avec des fréquences de rafraîchissement variable jusqu’à 120Hz.