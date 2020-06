Je viens de finir le jeu.Aucun débat possible, le jeu est une tuerie sur plusieurs et nombreux points, une expérience de malade aux détails somptueux et ultra réaliste, bref une énorme claque avant la PS5.Mais sérieusement cette "partie 2" (histoire de dire que c'est pas un "simple" 2, titre pour faire du pognon) n'a t'elle de "partie" que le titre ?J'ai l'impression d'avoir joué un semblant de Star Wars 8 avec un scénario certes basique, bien raconté mais qui au final sert absolument à rien dans cette franchise ? Une simple histoire de vengeance qui au final n’aboutie à rien ? Ou est la suite de l'histoire de TLOU qui elle n'était pas intégralement tournée sur Ellie/Joel (bien que beaucoup axée dessus), le monde de TLOU ne méritait t'il pas quelque chose d'autre ?L'histoire ici est essentiellement sur Ellie/Abby. C'est trop personnel et c'est le problème selon moi, ça n'apporte rien à l'univers de TLOU, il y a trop peu de réel enjeu pour ainsi dire aucun. C'est dommage, car le contenu colossal aurait permit d'avoir une histoire consistante et solide et c'est fort regrettable. 30H de jeu pour une conclusion aussi plate c'est bien dommage.Autrement dit j'ai adoré le jeu c'est une tuerie. Mais soyons francs, s'il est là c'est uniquement pour le pognon car c'est pas avec cette histoire que cet opus devient quelque chose de fondamentale pour quoi que ce soit. Donc absolument pas d'accord avec l'intitulé "partie 2"... bien dommage!PS: Je reprend FF7 Remake dès demain du coup, pas eus le temps de le finir celui-là !