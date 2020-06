Comics / Manga / Bande Dessiné

Joker

. revient avec une excellente vidéo d'essai sur leet sa représentation symbolique. J'ai beau ne pas être fan de la trilogie de Nolan et du nouveau Joker du film de Todd Phillips.Mais cette vidéo permet d'avoir un point de vue intéressant.On dira ce qu'on voudra mais je pense qu'au final le méchant le plus charismatique des comics c'est leaucun ne lui arrive a sa cheville. C'est un méchant qui trouve écho dans nos sociétés dans notre vie moderne plus que quiconque.