"Félicitations à toi et à l'équipe pour le succès rencontré par ce très grand jeu."

"Merci Phil ! J'ai hâte de voir ce que vous (Xbox) préparez."

Neil Druckmann s'est félicité des 4 millions de ventes réalisés par The Last of Us Part II sur son compte Twitter personnel et Phil Spencer en a profité pour lui adresser un petit message sympathique :Neil Druckmann lui a aussitôt répondu :Un peu de sympathie dans ce monde de jeu vidéo où la guerre de console fait malheureusement des ravages chez certains "joueurs"Que certains prennent exemple sur eux.Passer à côté de très grands jeux parce que le jeu sort sur la machine "rivale" c'est triste. Les très bon jeux, il y en a partout et il ne faut pas les rater.