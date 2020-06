Wala, j'attends le mass dislike sur sa vidéo. D'ailleurs, truc marrant, tout comme moi, il a envie de se diriger vers la version dématérialisée de la console ^^ ! En tous cas, entre 50 et 100€ de différence (ou le doublement de l'espace SSD mais je n'y crois pas), j'achète la version DEMAT direct ! Niveau prix, MKBHD se dirige vers du 399$ en version full demat' et 499$ en version BluRay! Moi, de mon côté, je ne suis pas sûr que Sony osera se "mettre à dos" les petites boutiques de jeu en proposant une différence de prix aussi énorme... 50€ me semble être le delta maximum entre les 2 versions ^^ !