Hello ! J'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir activé, je ne sais comment d'ailleurs, la mauvaise version du DLC de Pokémon Epee et Bouclier.J'ai acheté mon code de téléchargement à la FNAC ( https://jeux-video.fnac.com/a14126732/Code-de-telechargement-Pokemon-Epee-et-Bouclier-Pass-d-extension-Nintendo-Switch-Code-de-telechargement-Nintendo-Switch#omnsearchpos=3 Lien non sponsorisé) et c'est bien un code pour les 2 versions du jeu...Seulement, visiblement, après avoir entré le code du jeu, il faut sélectionner la bonne version du jeu.Le soucis, c'est que... Soit cet écran ne s'est pas affiché (j'en doute), soit la vignette de Pokémon Epee et Bouclier est actuellement un putain de GIF animé qui montre le bonus de précommande, à savoir un TSHIRT Pikachu sur lequel j'ai cliqué comme un abruti puisque j'adore Pikachu -____- !Bref, résultat : Ca a activé le DLC en version Epée, Fnac ne rembourse pas le démat' utilisé, et Nintendo ne rembourse pas les achats sur l'eShop... Bref, j'sens que j'aurais juste foutu 29,99€ en l'air.C'est mal branlé leur histoire, je vous conseille de passer soit par l'eShop en prenant la bonne version, soit directement dans le jeu.