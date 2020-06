Oyez, oyez,Evénement exceptionnel,Le majestueux ARK, l'un des meilleurs jeu de cette décénie, est disponible GRATUITEMENT sur la palteforme de Fortnite : L'Epic Games Store !Une fois ajouté à votre compte, le jeu restera sur votre compte à vie ! Les joueurs d'ARK eux même n'y croient pas, et ne pensaient pas qu'EPIC GAMES pourrait un jour se payer cette licence...L'epic game store offre cette semaine, samourai shodown collection et les prochains jeux gratuits seront pathway et the escapist 2.