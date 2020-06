Gamergen 17/20

Gamergen 16/20

Gamergen 11/20

, c'est une très grosse compilation (les jeux pèsent 6 Go, 21,5 Go et 12 Go), généreuse en contenu et qui se paye surtout le luxe d'être très belle, même sur une TV. Le second volet est un peu en dessous du reste, avec un aliasing un peu plus prononcé et des textures qui apparaissent de manière propre seulement sous les pieds du personnage. Un léger écueil technique qui ne gâche pas cette trilogie, mais qui fait un peu tache dans l'ensemble. Si vous n'avez jamais touché à un opus de la franchise, Borderlands Legendary Collection est une compilation qui vaut totalement le détour, qu'importe comment vous comptez y jouer.est donc un portage comme il en existe beaucoup sur Nintendo Switch, proposant trois titres (et leurs contenus additionnels) avec la possibilité d'y jouer partout. En mode Portable, c'est un régal, les titres sont vraiment jolis et même le premier volet n'a presque pas pris une ride, tandis que sur une télévision, c'est un peu moins beau, il faut réussir à passer outre quelques défauts visuels assez présents. Comme d'habitude, BioShock: The Collection sur Switch vaut le détour si vous comptez y jouer en nomade, où si vous n'avez pas fait les contenus additionnels. Mais si vous n'avez jamais touché à l'un de ces titres, c'est vraiment le moment de craquer, ce sont d'excellents FPS/RPG avec une vraie ambiance et un scénario bien écrit, si le genre ne vous rebute pas, il faut foncer l'acheter, « je vous prie ».sur Switch, c'est un peu une déception. La console de Nintendo accueille un excellent titre tactique, riche en contenu, mais le portage souffre de gros défauts techniques qui font relativiser l'achat. Sur une TV, c'est un calvaire visuel à cause des textures grossières, et en mode Portable, c'est un peu plus joli, mais il y a des ralentissements qui peuvent être agaçants. En prenant en compte cela, difficile de conseiller ce portage, les amateurs du genre ayant sans doute un PC, une PS4 ou une Xbox One sous la main.