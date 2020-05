Nous avons rencontré d'énormes succès jusqu'à présent et avons sorti de nombreux jeux sur Switch. Et nous continuons de développer sur cette plate-forme. Nous avons l'impression que les développeurs peuvent tirer encore plus du hardware de la Switch et nous pensons que les fans seront surpris par certains des jeux à venir sur la console.

Le site WCCFTech a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Matthew Karch, le PDG du studio/éditeur Saber Interactive. À propos de la Switch, qui a contribué au succès de son entreprise, Matthew Karch ne tarit pas d'éloges. Il estime en effet que la Switch, en tant que hardware et plate-forme, a "un grand potentiel" toujours inexploité.Selon lui, les utilisateurs de Switch sont loin d'en avoir fini avec leur console :S'il reste malheureusement évasif au sujet de ces titres à venir, ces déclarations ont de quoi réjouir les joueurs Switch. En plus de ses productions maison, comme NBA 2K Playgrounds 2 ou WWE 2K Battlegrounds, Saber Interactive a, au cours des dernières années, également été particulièrement actif en matière de portages, y compris sur Switch. Le studio/éditeur a par exemple porté des jeux comme Ghostbusters : The Video Game Remastered ou The Witcher 3 sur la console de Nintendo et planche actuellement sur les versions portables de World War Z et Crysis Remastered.