L'indice semblait tellement clair qu'il a été repris de part et d'autres du web mais en fait, "circulez y a rien à voir".Donc rappel, les graphs ci-dessous montrent l'estimation des dépenses marketings de Take-Two, le premier montrant le rapport de l'année dernière, le second celui qui vient de sortir avec quelques évolutions, notamment pour cette année fiscale 2021 #Covid, mais aussi la perspective logique que l'année explosive soit celle d'un GTA VI.Sauf que non ptdrConscient de l'ampleur que prenait le truc, Take-Two qui n'a de toute façon rien à cacher explique que ce rapport et ses graphs sont en lien direct avec les dépenses(par exemple coté 2K Sports avec le renouvellement de certains droits NBA, WWE et désormais le golf).Et comme Rockstar n'est PAS un partenaire externe (le groupe appartient à Take Two), il n'a donc aucun lien de près ou de loin avec ces graphs.DONC, on ne sait absolument pas quand arrivera GTA VI