Autant être cash même si ça coule de source : si vous n’avez joué qu’à Xenoblade 2 et souhaitez découvrir le premier opus, NE COMMENCEZ SURTOUT PAS PAR L’EPILOGUE FUTURE CONNECTED AVANT LE JEU DE BASE. Cette histoire annexe disponible dès le démarrage qui a ses propres slots de sauvegarde d’ailleurs, en commençant une partie vous aurez droit à un flashback sur le boss de fin de l’histoire principale, donc ne vous gachez pas cette découverte, et surtout si vous avez fait Xenoblade 2. Je sais que certains pourraient être tenté de voir si ce chapitre bonus aura ou non un lien avec la fin de Xenoblade 2 (ou autre chose d’ailleurs), moi je ne sais rien donc dans le doute je préfère prévenir.D'ailleurs, l’épilogue Future Connected aura donc ses propres slots de sauvegarde, mais il n’y aura pas de transmission de stats avec le jeu principal, seul certains objets pourront être transférés du jeu de base à Future Connected, il sera par exemple possible d’avoir les tenues de Shulk et Melia de l'histoire principale. En parlant de personnage, ce serait les seuls personnages du jeu de base à être jouables ici, et ils seront accompagnés de 2 Nopons que j’avais introduits dans un précédent article, bah il se trouve que ce sont tous deux des enfants de Riki. La description du personnage de Kino prend donc tout son sens puisqu’il veut lui aussi être un « heropon » comme son père, avec Nene plus âgée avec un instinct maternelle.L’histoire et les cinématiques du jeu de base, dans la première partie de l’histoire de ce que j'ai pu entendre en tout cas reste identique, mais je ne sais pas pour la 2e partie du jeu. Je pense que maintenant vous avez remarqué le personnage d’Alvis avec ce quelque chose sur le haut de son torse d’assez particulier surtout si vous avez fait Xenoblade 2, ce détail modifié du jeu d’origine car à la base il y avait une pendentif clef à la place et qui fait désormais lien direct avec Xenoblade 2, ce détail est présent dès qu’on rencontre le personnage pour la première fois. Je ne me suis pas spoilé sur les changements et conséquences s’il y en a, vous verrez par vous-même en jouant j’espère.Sinon, 4 choses pour tout le monde : c’est confirmé, les voix japonaises sont dans la cartouche du jeu, comme dans le jeu d’origine. D’ailleurs, le lip sync des personnages a été travaillé et adapté pour la version anglaise, ça c’est cool.Petit détail, le mode Time Attack présenté récemment est en réalité disponible à travers tous Bionis, pas seulement Colonie 9, vous verrez à certains endroits des portails oranges de la même forme que celui visible à Uraya dans Xenoblade 2. Par exemple il y en a un entre la sortie de la Grotte de Tephra qui donne sur la magnifique vue sur Mekonis et l'entrée de la Plaine de Gaur.Le jeu, en tout cas dans ce qu’il offre en début de partie parce que je n’ai pas de retour de ceux qui ont fini cette version, n’a pas le mode collection de la version New 3DS, qui je rappelle offrait une galerie des modèles 3D des personnages ainsi que le jukebox, déblocables avec l’amiibo Shulk. Donc jusqu’à preuve du contraire ces features ne sont pas dans le jeu qui n’est d’ailleurs pas compatible avec les amiibo, aucun moyen de scanner l’amiibo de Shulk. Pas si définitif que ça, ce Definitive Edition là...Enfin c’est aussi confirmé, Jenna Coleman désormais médiatiquement populaire pour son rôle dans la série Doctor Who, qui avait à l’origine doublé le personnage de Melia il a donc 10 ans, revient dans ce rôle pour l'épilogue Future Connected. Sa voix est plus mature comparée à celle d'Adam Howden (Shulk), mais je trouve que ça colle toujours si vous connaissez son rôle sachant aussi que Future Connected se déroule 1 an après la fin de Xenoblade Chronicles.