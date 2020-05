Silent Hill.



et laissez-moi le faire

a posté une question sur son compte Twitter pour demander aux joueurs quel remake les intéresseraient le plus parmi ces licences :etLes avis des joueurs divergent mais(Scénariste et réalisateur depour) s'est prêté au jeu et a répondu à la question de Gamespot sur Twitter et a déclaré ceci :Le message est passé ! Rappelons que la licenceappartient àqui avait démenti les rumeurs il y a quelques semaines sur un retour de la licence mais que plusieurs rumeurs laissaient présager un soft reboot de la licence paret plus particulièrement parle père de la licence horrifique.Bien évidemment, il a juste répondu à la question et que cela signifie en rien que la licence reverra le jour avecsur le projet. Surtout que ce dernier souhaite se lancer dans une nouvelle licence et avait teasé son nouveau projet l'année dernière, avec des indices qui pourraient supposer que son prochain jeu se déroule dans l'espace !Le but de cet article, c'est juste pour souligner qu'il existe un engouement pour le retour de la licenceet qu'à l'époque le projetavait fait beaucoup de bruit. Que Konami constate cet engouement pour se lancer dans le projet avec une aide extérieure ou non (Japan Studio ? Kojima Productions ? Santa Monica Studio ?) car il existe une réelle attente !Est-ce que vous espérez le retour de la licence