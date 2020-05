Lors du showcase du Summer game fest, le fondateur d'Epic Games Tim Sweeney a répondu à une question de Geoff Keighley concernant les différences de performance entre la PS5 et la Xbox Series X.Et beaucoup de sites et d'influenceurs ont l'air d'avoir zappé sa réponse pourtant très claire sur le sujet, à voir à partir de la 46ième minute de la vidéo sur la chaine youtube de Gamespot, voila ce qu'il déclare:Rappelons qu'après la présentation technique de Mark Cerny en mars dernier, le journaliste Jason Schreier avait déja annoncé que la PS5 était supérieure à la Xbox Series X selon des retours de développeurs, malgré un plus faible nombre de Téraflops. Le fondateur d'Epic Games vient donc de confirmer la supériorité de la PS5 et risque bien de faire grand bruit auprès de la communauté des joueurs.