Ancestors Legacy est un jeu de stratégie par escouades en temps réel où la tactique est le maître mot. Ce titre inspiré du Moyen Âge met en scène quatre nations européennes et leurs conflits, qui se traduisaient presque irrémédiablement par la guerre.

Like

Who likes this ?

posted the 05/12/2020 at 01:22 PM by nicolasgourry