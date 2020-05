Prochaine sortie jeux exclusif Switch :

-Synaptic Drive / 28.05.2020 (exclusif console)

-Xenoblade Chronicles : Definitive Edition / 29.05.2020

-51 Worldwide Classics / 05.06.2020

-Ninjala / 24.06.2020

-Brigandine : The Legend of Runersia / 25.06.2020

-Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise / 10.07.2020

-Bravely Default II / 2020

-No More Heroes 3 / 2020

Kazuki Morishita, président et directeur général de GungHo :"Ninjala est presque terminé, mais nous sommes très limités dans nos possibilités de boucler rapidement nos tests et pour finaliser les derniers détails du jeu quand tous les développeurs ne sont pas présent dans la même pièce. Bien que nous travaillions dur pour lancer Ninjala et le rendre accessible à nos fans, la santé et la sécurité de nos employés sont primordiales. Nous nous excusons auprès de nos fans de Ninjala qui attendaient avec impatience son lancement, et nous vous demandons votre compréhension alors que nous nous efforçons de vous apporter le meilleur jeu possible au cours de ce mois supplémentaire."