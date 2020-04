Jeux Video

Selon Christropher Dring de GamesIndustry :- Affirme avoir entendu de ses sources les mêmes propos que du coté de VentureBeat (donc annulation du Direct en juin pour être repoussé en été)- Prévision d'un nouveau Direct "plus petit" (donc Mini probablement selon le terme officiel) courant mai.Bien sûr vu le contexte, tout peu changer du jour au lendemain mais si confirmé, perso, j'imagine un Direct Mini 100% consacré aux jeux Mario que Nintendo devait balancer à l'E3, pour ensuite laisser le gros Direct de l'été sur d'autres sujets (tiers, nouvelles annonces et pourquoi pas du Bayo 3 et BOTW 2).(ouais, Metroid Prime 4, je préfère pas être pressé