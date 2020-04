The following regions will be affected by this: Anguilla, Antigua/Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Cost Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent/Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands, Uruguay, Venezuela.

ATTENTION :Je viens de lire un truc par curiosité, et Nintendo considère nos îles comme étant d'Amérique du SUD ! Donc tous ceux qui ont réglé leur console en Zone Pays "Martinique" ou "Guadeloupe" risquent de perdre l'accès au téléchargement de leurs jeux dès le 31 Juillet 2020 !Bon, en solutions, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais essayez de passer votre compte en "FRANCE FR" au lieu de "Martinique" par exemple dans mon cas. Il me semble que c'est obsolète et que Nintendo avait réarrangé "Martinique" comme un département de "FRANCE", mais vérifiez que votre compte est bien en Français.Faites le avant le 31 juillet, je ne suis pas sûr qu'on puisse changer de raison après. Je vous donnerais plus d'infos si j'entrevois des trucs.