Metacritic 81/100 (63 critiques) -Pour l'instant-

JeuxActu 17/20

Gamergen 17/20

JVC 16/20

Gameblog 8/10

Gamekult 7/10

( 55 Positives / 8 Mitigées / 0 Négative)God is a Geek 10/10Destructoid 9/10Quelle bonne surprise que ce Gears Tactics ! Le jeu réussit l'exploit d'être parfaitement fidèle à l'univers Gears of War tout en proposant un gameplay tactique réellement intéressant. Que vous soyez fan de la saga originelle, ou plutôt amateur des XCOM et autres friandises au tour par tour du même genre, le dernier-né de Microsoft Studios saura incontestablement vous plaire. Bien pensé, dans les grandes lignes comme sur les petits détails de type "quality of life", Gears Tactics se montre quasiment à la hauteur d'une grosse production. Il en a d'ailleurs le prix (70 euros tout de même...), et c'est peut-être là son principal défaut. Mais puisqu'il est également disponible sur le Xbox Game Pass, on lui pardonnera aisément ce péché de gourmandise.Au risque de paraphraser la ligne d’avant, Gears Tactics est une réussite globale. Le genre de jeu qui vous permet de vous familiariser avec la tactique au tour par tour ou bien de vous faire connaître l’univers de Gears of War. Et si vous aimez les deux, bravo ! Vous venez de trouver votre prochain jeu de chevet dont le contenu est à la fois riche, propre et teinté d’une personnalité forte. Et s’il n’est pas parfait, nous sommes sûrs qu’il est voué à se faire une place chez de nombreux gamers.GameInformer 8,5/10USgamer 8/10IGN 8/10Gears Tactics fait exactement ce que l’on attendait de lui et le fait bien, très bien même. Si certains vétérans du genre lui reprocheront sûrement une difficulté contenue et un côté rentre-dedans parfois trop prononcé, il a le mérite de proposer une philosophie différente du Tactical-RPG. Plus agressif et favorisant les combos et les multitudes d’actions par tour, le système de jeu intègre tout ce qui fait le sel de Gears of War (le shoot en moins). Que vous découvriez le genre ou la licence avec cet épisode importe peu tant il convient dans les deux cas. On regrettera une narration et des personnages un cran en dessous de ce à quoi la saga nous a habitué, mais les combats à eux seuls valent le détour.Gears Tactics est une bonne surprise. Alors qu'on s'imaginait très difficile d'arriver à la hauteur d'un XCOM 2 en terme de qualité, le trio Splash Damage, The Coalition et Microsoft débarque pour tout renverser. Cela faisait longtemps qu'un jeu tactique de cette envergure n'avait pas vu le jour sur PC (le titre sera aussi disponible sur Xbox One plus tard dans l'année). Si vous aimez la série de Firaxis, il y a vraiment peu de chance d'être déçu. Et si vous n'avez jamais touché à un Gears de votre vie, sachez qu'il n'y a point besoin d'apprécier la saga pour accrocher à ce spin-off. C'est beau, épique, intelligent (dans son gameplay) et bourrin à souhait. Une très bonne pioche.