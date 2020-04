On aurait pu penser que Jason Shreier raccrochait les gants après son départ de chez Kotaku mais il n'en n'est rien puisqu'on apprend aujourd'hui depuis son compte Twitter que Shreier rejoindra très prochainement les rangs de Bloomberg , gros groupe financier traitent de sujets économiques et étant aussi une agence de presse ( tv , radio , internet , livre ) , l'occasion pour lui de continuer à informer sur son média de prédilection : les Jeux vidéo.Pour Rappel Jason Shreier reste parmis les plus gros insiders / annonceurs / leakers de la presse vidéo-ludique.