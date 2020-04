....et non, je n’en avais pas fini avec la GameCube. Après les consoles puis les jeux, voici un petit article sur les manettes.Après l’incroyable manette 64 qui, même si beaucoup l’ont oublié, à révolutionné le monde du jeux vidéo, Nintendo était très attendu avec la Manette de sa dolphin. Et on peut dire que les premiers screen m’avait déçu. Elle ressemblait énormément à une manette PS2D’ailleurs, une fois en main aussi, je ne l’ai jamais trop aimé car elle privilégiait un confort de jeu que pour certain type de jeux. Efficace pour les jeux d aventure 3D, c’est une mauvaise manette pour les jeux 2D ou pour les jeux de combats par exemple.Bref, Voici mon péché mignon; ma collec de manettes.La turquoise est franchement superbe.Que de regret depuis la mort du Nintendo club. Leur cadeaux était de superbes produit !La manette a l’image du club Nintendo est assez recherché. Il existe une version sans fil que j’aimerais bien avoir.En parlant de manette sans fils, l’edition Disponible dans le commerce est assez difficile à se procurerJ’en profite pour mettre ici le Game Boy player. A noter que la manette GC n’etais Absolument pas adapter pour jouer aux jeux GBA. Il existe une manette aux forme de la SFC et au couleurs de la GC qui est assez rare et qui permet de jouer plus confortablement.Les cartes mémoire était vraiment risible niveau contenance. C’etait une des problématiques de la console. Quand au câble campone, je l’ai acheter à 3€ sur un coup de tête mais je ne regrette vraiment pas ! C’est l’acccesoire indispensable pour pouvoir jouer sur TV plat.La manette gamecube doit son incroyable longévité à smash bros. La communauté pro n’arrive pas à se défaire de ce pas qui est devenu en quelques sorte son « stick pro »En découle 2 manettes version Wii UEt une aux pour la SwitchJe me demande si l’avenir de la série smash, se fera avec la manette GC, mais il y a fort à parier que oui.N’oubliez pas de fouiller sur mon blogs pour voir ou revoir, ma collec de jeux GC, de console GC, et d’autres jolies choses