Jump force disposera des optimisations suivantes dans sa version Nintendo Switch : - Résolution dynamique jusqu'en 720p en portable - Résolution dynamique jusqu'en 1080p en salon - Jusqu'à 30 fps Les amateurs de performances en mobile devront donc jouer au jeu sur PC Portable (4K, 60 fps garantis avec la RTX 2080), ou attendre un éventuel portage sur PS5 et Xbox Series X (mais dans ce cas là, il faudra y jouer dans votre salon). Notez que les joueurs sur Xbox One X ne sont pas à l'abri des ralentissements, avec un jeu tournant, là aussi, jusqu'à 30 fps.

posted the 04/18/2020 at 12:03 AM by suzukube