Sorti en 2019, ce jeu aura duré officiellement 1 an (il était en beta au Japon depuis plusieurs années).Après Miitomo, c'est au tour du jeu mobile Pokémon Rumble Rush de voir son service s'arrêter. Passé le 22 juillet, il ne sera plus possible de se connecter au jeu. Outre le fait que c'est plus un jeu Pokémon Company que Nintendo, c'est surtout le 2e jeu du service My Nintendo (avec les points de fidélité incorporés) à disparaître.My Nintendo dispose actuellement de Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp et de Dragalia Lost (ce dernier pas en Europe). Pokémon GO, Pokémon Duel et Pokémon Masters ne sont pas concernés par My Nintendo.