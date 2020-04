Si vous êtes ultra impatient d'avoir Street of Rage 4, jetez un petit coup d'oeil à Fight'n'Rage. Le jeu vous propose une ambiance mêlant Neo Geo Pocket Mini et Street of Rage pour un Beat'em'all qui ne paye pas de mine ^^ !







13,99 € sur l'eShop de la Switch, que du bon ! C'est un 6 sur Gamekult et le jeu aurait une durée de vie d'environ 3 heures en ligne droite.