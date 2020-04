Bon... En ce moment, Borderlands 3 est à 30€ sur l'Epic Games Store. Et comme j'avais un bon de 10€ qui allait périmer en mai, j'me suis dit pourquoi pas.Et au bordel ! Malgré son petit 7 sur Gamekult , soit exactement la même note que Spiderman sur PS4, le jeu est bien fun, dynamique, et à l'air plutôt bien optimisé même si de mon côté j'ai pas encore trouvé mes réglages optimaux - les joies du PCBref, je ne suis qu'au début du jeu, mais je suis déjà agréablement surpris !Y'en a parmi vous qui dosent le jeu ? La coop' a l'air grandiose ! J'ai presque hâte de retrouver Borderlands 1 2 et Presequel sur Switch !

Who likes this ?

posted the 04/12/2020 at 02:31 AM by suzukube