Bonjour à tous,



Ça fait très longtemps que je consulte la page des blog de ce site suite à la recommandation d'un pote que je ne nommerai pas pour éviter un excès de réaction.



Je me suis inscrit pour répondre parfois à certains threads mais quand je vois la suite j'en ai déjà été découragé au vu des réponses suivantes.



Je vois de plus en plus de commentaires sur tout et sur rien et parfois un défoulement gratuit, du vomi purement gratuit sur plein de sujet.



Encore aujourd'hui je vois direct le post sur la dernière vidéo de Julien Chieze et j'ai même pas regardé les commentaires que je suis ce que je vais y trouver.



Donc ceci est un coup de gueule à la classe élitiste des rageux de ce site, vous savez ceux qui savent ou font mieux que tout le monde mais au final si font rien, ceux qui annonce la révolution mais qui ne dépassent pas le bout de leur porte, ceux qui ne sont pas créatifs mais qui critiquent la moindre création....



Elle est si pourrie que ça votre vie d'être tout le temps jaloux, aigri etc ? Ça vous donne un genre de tout contredire ? Vous vous sentez supérieur en quelques choses ?



Je vois un acharnement sur Julien Chieze et sa femme Caroline mais c est quoi c'est de la jalousie envers lui ou sa compagne ? Ça vous fait chier qu'il a réussi sa vie en vivant de sa passion alors que vous vous êtes l élite mais bizarrement ça vois trouble sur la fiche de salaire pour ceux qui au mieux bossent ici ?



Ne serait il pas temps de vous prendre un temps pour avoir une réflexion personnelle et vous dire merde mais en fait c'est ma vue qui est merdique, qu'est ce que je peux faire pour ameliorer la mienne et arrêter de dégueuler sur celles des autres ?



Je sais pas où ira ce post, je ne sais même pas s'il sera lu ou supprimer mais bon j'avais envie de m exprimer et peut être, et cela serait une grande satisfaction pour moi même, si ça peut ouvrir l'esprit de quelques uns....



Sur ce je vous souhaite un confinement et vous invite à profiter de ce temps libre pour peut être réfléchir un peu.