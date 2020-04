''Dying Light 2 est le plus grand jeu créé avec notre moteur maison, le C-engine. C'est très important pour nous d'atteindre nos objectifs en termes de graphismes, c'est pourquoi ce sera la première production Techland à supporter le ray tracing. Nous l'implémentons déjà sur PC en collaboration avec Nvidia et utilisons les dernières innovations dans ce domaine.



Les Zones sombres sont un élément important de notre jeu, c'est pourquoi nous menons des expérimentations sur un éclairage secondaire qui se réfléchit sur les surfaces à partir de sources de lumière artificielle (comme la lampe torche du joueur), ce qui rendra l'expérience d'exploration de ces zones encore plus intense.''

responsable du rendu graphique du studioa révélé àque la versiondesupportera le ray-tracing. Il a ensuite déclaré que l'ajout des effets de ray-tracing vont rendre le jeu plus extrême :En plus des versions PS4, XB1 et PC,a été confirmé aussi sur PS5 et XSX.