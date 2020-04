de chezdémontre les derniers progrès effectuéssur la technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS 2.0) qui sont tout simplement spectaculaires.Rappelons que cette technologie utilise le deep learning et les Tensor cores des cartes graphique RTXpour la reconstruction d'image pour le rendu en temps réel tout en gardant un framerate élevé.Jugez par vous-même :

Like

Who likes this ?

posted the 04/03/2020 at 07:24 PM by leonr4