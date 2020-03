Le deep learning, qu'est ce que c'est? comment ça fonctionne?

Équipé de ma RTX2080, j'ai relancé Control pour en avoir le coeur net, l'un des premiers jeux compatibles, et même s'il est de base très mal optimisé, voici quelques résultats accompagnés des performances :

Vous avez peut être déjà entendu parler de la technologie de Nvidia : le Deep Learning Super Sampling (DLSS).En gros tout part d'une IA, d'un réseau de neurones qui va devoir être entraîné (comme celui d'un être humain) afin d'apprendre. Apprendre quoi?Dans le cas ici présent, ce que fait certainement Nvidia pour qu'il apprenne c'est d'utiliser des milliers/millions d'images en 16K + antialiasing et de lui dire :Donc à partir d'images 1080p celle ci doit "deviner", recreer l'image finale qui elle est en 16k + anti aliasing.Alors le réseau de neurone va faire des propositions aléatoires et se renforce à chaque itération au fur et à mesure que la marge d'erreur diminue (facile à déterminer quand il suffit de comparer l'image résultat de celle qui a été utilisé comme référence). Une fois qu'il a atteint une certaine maturité sur un très grand panels d'images différentes, on lui file de nouvelles images 1080p qu'il n'a pas eu l'occasion de voir durant son apprentissage et on lui demande de sortir des images résultats. Et la Bingo!Il va apprendre a reconnaître des choses "simples" comme l'alphabet, des formes, éliminer l'aliasing des images, ou encore des "textures" (peau, oeil, bouche, mur, etc....) ou même des objets (par exemple il reconnaîtra un homme au loin et il sera capable de détaillé dans des résolutions supérieures ce qu'il comprend comme étant sa main).Nvidia a mis au point le DLSS avec la sortie de sa gamme RTX, mais cette première version etait plutot decevante :- les images restait plus floues que du 4K natif- en mouvement il y avait du bruit, perte de précision- des performances mitigéesBref, l’intérêt était limitée même si des patchs ont amélioré un peu l'ensemble.Nvidia a continuer d’entraîner son IA dans son coin et sorti son DLSS 2.0 dont voici les avantages :- générique (plus besoin de l’entraîner spécifiquement sur un jeu), devrait donc être massivement adopter dans les prochaines années- amélioration du rendu (fini le bruit en mouvement, beaucoup plus net, plus juste dans ses prefictions)- amélioration des perfs, 2x fois moins impactant que le DLSS 1Et ce n'est que le début, nul doute que l'IA continuera de s’améliorer dans les prochains mois.1. 1440p = 74 FPS2. DLSS Quality High (1440p) = 69 FPS3. 4K = 29 FPS1. 1440p = 74 FPS2. DLSS Quality Medium ( 1252p) = 80 FPS3. 4K = 30 FPSEn gros, sur ces 2 examples, le jeu calcule une image initiale dans une résolution 1080p, 1252p ou 1440p suivant le niveau de qualité sélectionnée dans les options, puis le réseau de neurone est configurée pour générer une image 4K.La promesse ce coup-ci semble être parfaitement tenue, cela va ouvrir beaucoup de possibilité dans le futur pour que les GPU puissent atteindre de la 4K/ultra/Ray Tracing/60FPS, chose encore très compliquée sans DLSS avec une RTX 2080 ti!On peut imaginer aussi Nintendo bénéficier de cette technologie sur une Switch Pro / Switch 2 pour améliorer la qualité d'image de ses machines, des SOC comme les NVidia Tegra ne permettent pas d'atteindre des résolution élevées.La balle est dans le camp d'AMD maintenant, qui va certainement mettre au point une IA similaire et la déployer sur ses futures architectures car déjà que leur GPU accusent du retard dans les benchs comparés à ceux de Nvidia... je vois pas comment ils pourront tenir sinon.