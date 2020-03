Covid-19 / Coup de colère contre le GouvernementQuand il s'agit de casser les droits des salariés le Gouvernement est en première ligne, par contre quand il faut faire payer les riches pour faire face à la crise sanitaire, comme d'habitude, "ce n'est pas le moment"...Vidéo : https://twitter.com/fabien_gay/status/1242023886650302464 ---------------Nous avons là un problème et vous-mêmes êtes très mal à l’aise dans ce débat.Vous n’arrêtez pas de nous dire que nous vivons une situation exceptionnelle, que tout le monde doit contribuer à l’effort national. Ainsi, nous avons entendu, hier, des discours affirmant que tout le monde devrait « s’y mettre » pour reconstruire le pays. On a donc mis à bas, à l’issue d’un débat d’une heure, les acquis sociaux, les droits des salariés et le code du travail, et on ne l’a pas fait à moitié : congés payés, temps de travail – on passe de 35 heures à 48 heures −, pas de jours fériés au mois de mai, selon certains orateurs, travail le dimanche… Et vous n’avez même pas voulu borner ces dispositions dans le temps ! Pour ça, pas de problème.De notre côté, nous vous proposons un amendement qui n’est pas révolutionnaire. Je le rappelle, les caissiers de supermarché, dont le revenu fiscal de référence s’élève à 15 000 euros par an – 850 euros par mois −, sont au travail, ils ne sont pas en télétravail. L’amendement présenté par notre collègue Savoldelli vise un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros par an et on ne propose pas une spoliation, il s’agit de passer de 3 % à 5 % d’imposition !M. Philippe Dallier. Cela fait juste 66 % d’augmentation…M. Fabien Gay. Pourtant, là, on nous dit : « Attention, ce n’est pas le moment, on verra ça plus tard. » Mais quand ?Hier, cela affectait l’ensemble des salariés de ce pays, puisque toutes les entreprises seront concernées, et il n’y a pas eu de problème pour vous habiliter, en une heure de débat, à légiférer par ordonnances ; et on ne sait même pas quand cela s’arrêtera ! Là, nous vous demandons un petit effort pour ceux qui touchent plus de 250 000 euros par an et vous nous dites que ce n’est pas le moment.Nous devons donc avoir ce débat jusqu’au bout. Je vous le dis, madame la secrétaire d’État : M. le rapporteur général assume et nous sommes en complet désaccord, mais votre réponse est un peu courte, et ce sera la même chose avec l’ISF, qui fait l’objet du prochain amendement.Allons au bout de ce débat !---------------J'avoue ne pas publier de politique sur Gamekyo, mais je suis assez choqué de voir d'un côté des amendements permettant de travailler le dimanche, de faire des semaines de 48 heures, pour "reconstruire le pays avec le COVID-19" mais que passer de 3% d'impôt à 5% d'impôts pour ceux qui gagnent plus de 250.000 € / an (On parle de personnes gagnant plus de 20.000€/mois), c'est... Pas le moment.Ce Coronavirus nous montre des parties bien sombres de notre société...Sinon, autre sujet : Interdiction d'aller au Supermarché pour acheter du Coca Cola ! https://www.facebook.com/alpha.gfg/posts/10221955858266499