J'en peux plus, il se passe trop de trucs bizarre durant ce confinement...Sinon, bonus, plus de 300 jeux sont passés gratuits sur itch.io dont :Witch waySuper RadBleed 2 < --- Je vous le recommande chaudementHyper Sentinel < -- Shmup vraiment sympaEnigmaSea BadMacbat64 < --- Il a l'air trop marrantRetrouvez les ici : https://itch.io/c/757294/games-to-help-you-stay-inside Pas de DRM, Bleed 2 est excellent par exemple! Pas mal sont revenus à leur prix normal.

