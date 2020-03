Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Doom Eternal sur XB1/X par NX Gamer et PS4/Pro par VG Tech :











Résumé Analyse technique desurparetpar

■Sur Xbox One Fat/S : résolution dynamique ça va de 1600x900 à 1440x810 jusqu'à 1280x720 dans certains cas avec TAA.■Sur Xbox One X : résolution dynamique de 3200x1800, 2880x1800 jusqu'à 2560x1440 avec TAA.■Les mêmes paramètres graphiques pour les deux versions (textures, ombres, polygones, géométrie, effets ...).■Les temps de chargement sont légèrement plus rapides sur Xbox One X.■De rares baisses mais globalement le framerate est quasi verrouillé à 60 images par seconde sur les deux consoles, un peu plus stable sur X.Xbox Onemin : 39fps / max : 60fps / moyenne : 59.7fpsXbox One Xmin : 44fps / max : 60fps / moyenne : 59.9fps■Sur PS4 Fat/S : résolution dynamique ça va de 1920x1080 jusqu'à 1358x764 dans certains cas.■Sur PS4 Pro : résolution dynamique de 2560x1440 jusqu'à 1813x1020, seul le HUD est rendu en 3840x2160.PS4min : 48fps / max : 60fps / moyenne : 58.93fpsPS4 Promin : 54fps / max : 60fps / moyenne : 59.81fps