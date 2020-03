Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de la démo Minecraft avec ray tracing (DXR) sur Xbox Series X par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique de la démoavec ray tracing (DXR) surpar

■Pour l'heure ça reste qu'une simple démo technique et aucune implémentation future via maj n'est prévue par les développeurs.■Elle a été réalisée par un seul ingénieur en 4 semaines seulement.■La démo était en full path-tracing, donc ici pas de simple technique de lancer de rayon hybride comme c'est le cas pour Battlefield V ou Control sur PC.■Ça tournait en 1920x1080p.■Physique de l'eau en temps réel.■Niveau framerate c'est entre 30~60fps avec et 60fps sans DXR.■La démo utilisait les textures de base, mais avec support en PBR (Physically Based Rendering).