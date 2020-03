Sony vient de déposer un brevet pour ce truc.C'est un adaptateur à apposer sur une Dual Shock afin via un revêtement spécial de retranscrire des textes de braille.Ok, c'est super cool pour un aveugle effectivement.J'en vois déjà applaudir l'initiative.Mais...On m'explique à quoi il va jouer sur PS4 ou PS5 l'aveugle ?

posted the 03/12/2020 at 04:27 PM by shanks