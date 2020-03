Calmez-vous les XSXiens et PS5iens, je ne parle que de PC. En fait, je viens de voir que les GTX 1660ti sont capable de faire du RayTracing sans coeurs RT dédiés !Du coup, j'étais en train de me demander si je ne devrais pas upgrader ma config actuelle (je vous avoue que le clavier de mon ordinateur ne fonctionne plus depuis que j'ai réussi à le réparer, c'est un i5 6300hq + 16go ram + GTX 1060, et l'écran de mon ordi de travail ne fonctionne plus et j'ai peur que ces ordis me lâchent) pour un petit HP qui me fait de l'oeil actuellement : 769€ pour du i5 9300h, 8go de ram, 256Go de SSD mais surtout une GTX 1660ti, ça vaut le coup, non ? C'est un HP Omen 15-dc1023nf (en plus, j'aurais bien aimé tester un ordinateur OMEN vu toute la pub qu'ils font). Dire que je voulais prendre un MacBook Pro 13" y'a 2 semaines, mais non, j'arrive pas à franchir le pas quand je vois ce genre d'offre côté PCVous en dites quoi ? Qui a pu tester du Raytracing sans carte RTX ? C'est jouable sur un jeu comme CONTROL ?EDIT : J'avais oublié que je pouvais m'autorépondre avec Youtube :