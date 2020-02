Rumeur

Je vais faire simple en gardant plus le mot rumeur même si les mots qui m'ont été donnés par le directeur marketing de Nintendo lors de l'installation mon stand de la Japan Expo Sud. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas croisé. Ce qui en ressort est que le Nintendo Direct est stand-by pour cause du ralentissement mondial de l'économie et surtout du manque de production qui devrait atteindre l'occident d'ici fin mars (si la situation continue ), de plus ça ne sera pas énorme à cause du report du média et que des jeux ont été annoncés par les studios au lieu de l'être dans le ND.Ce que je retiendrais est:Voilà, pas grand chose d'exceptionnel et qui pourrait être différent selon ce qui est dit plus haut, mais normalement bien tenu vers la fin du mois.Sinon, le logo ND est de retour sur le site américainJe vous laisse sur ça et voir ce que vous en pensez si y a tout ça. Perso, je ne pense pas que tout sera là, surtout vu le contexte mondial.Bonne journée à vous et bonne JapanES; n'oubliez pas vos masques en milieu chargé.