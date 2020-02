Dans les faits, comment cela ce passera-t-il ? Le capteur situé sur un ou deux côtés des poignées de la manette aurait la possibilité de suivre l’activité électrodermique (sécrétion de sueur) et le rythme cardiaque. Le biofeedback serait ensuite utilisé par la PlayStation 5 pour ajuster l’expérience de jeu de l’utilisateur. On ne sait en revanche pas comment Sony rendra cela possible ni comment l’expérience de jeu en sera affectée.Toutefois, le brevet mentionne l’utilisation d’images capturées directement par le joueur, ce qui impliquerait l’utilisation de la caméra PlayStation.Cette collecte d’informations permettrait de configurer automatiquement une ou plusieurs options de vos jeux, afin que vous n’ayez pas à le faire par vous-même dans les menus conçus à cet effet.Le brevet indique également queCela est devenu particulièrement intéressant avec la démocratisation des casques de réalité virtuelle.Le biofeedback aiderait le système de la console à comprendre les réactions émotionnelles de l’utilisateur pendant sa partie. Lorsque les utilisateurs ressentent des émotions, leurs glandes sudoripares peuvent être stimulées et ainsi provoquer un changement dans l’activité électrodermique qui peut être mesuré.Pour rappel, il s'agit d'un brevet et rien ne dit qu'il soit appliqué à la manette à sa sortie, mais l'entreprise sécurise au moins ses recherches.