Metacritic 83/100 (55 critiques) -Pour l'instant-

JVC 18/20

JeuxActu 17/20

IGN 8,4/10

Two Point Hospital revitalise le genre de la gestion d'entreprise avec brio, caractère et enthousiasme. Des astuces et des icônes facilement compréhensibles facilitent le fonctionnement d'un centre de soins d'urgence en état de fonctionnement, tandis que le potentiel d'optimisation approfondie en modifiant la configuration du bâtiment et en prenant des décisions judicieuses en matière d'embauche et de formation laisse beaucoup à réfléchir aux amateurs de microgestion parmi nous. Si nous sommes au bord d'une renaissance d'un genre, c'est un excellent premier pas en avant.

Gamespot 8/10

Il est remarquable qu'il ait fallu si longtemps pour qu'un successeur spirituel à Theme Hospital apparaisse, mais maintenant qu'il est là, on dirait que ça valait la peine d'attendre. L'aspect exagéré de la bande dessinée et l'approche détendue de la gestion le rendent suffisamment accessible pour la plupart des joueurs, tandis que les aspects plus profonds de son économie sont suffisants pour garder les joueurs aguerris. Two Point Hospital a non seulement retravaillé une ancienne formule en quelque chose de moderne et agréable, mais il réitère également la marque classique de charme et d'esprit irrésistible, créant quelque chose de vraiment merveilleux.

Gameblog 8/10

(51 Positives / 4 Mitigées / 0 Négative)Lier univers loufoque et gameplay intéressant n'est pas une mince affaire, et ici tout est question d'alchimie parfaitement maîtrisée. Si on regrettera les quelques soucis d'interfaces ou de répétitivité, ils n'entâcheront en rien le plaisir d'évoluer dans un univers organique où de chaque interaction peut surgir une drôlerie, et où ce qui se passe à l'écran est intimement lié au gameplay. Il est tout aussi plaisant de planifier et d'optimiser le développement de ses activités que de parcourir le résultat. Two Point Studios, si vous parvenez encore à guérir notre nostalgie avec une dose de modernité, laissez-nous être vos cobayes !A ce titre, il s'impose comme un indispensable pour tous ceux qui avaient adoré le jeu de Bullfrog à l'époque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'adresse pas uniquement aux nostalgiques. Ses graphismes léchés, son interface moderne, son humour intemporel et ses mécaniques de gameplay diablement efficaces sauront également séduire les joueurs qui seraient passé à côté du jeu original il y a vingt-et-un ans (n'être pas né à l'époque étant l'excuse la plus acceptable pour cette faute de goût quasiment impardonnable). Accessible sans être simpliste, Two Point Hospital est un jeu de gestion extrêmement réussi, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale !Two Point Hospital revitalizes the business management genre with flair, character, and enthusiasm. Easily understandable tips and icons make it relatively stress-free to get a working urgent care center running smoothly, while the potential for deep optimization through tweaking building layout and making wise hiring and training decisions leave plenty to munch on for the micromanagement lovers among us. If we’re on the verge of another classic genre renaissance, this is a great first foot forward.It’s remarkable that it’s taken so long for a spiritual successor to Theme Hospital to show up, but now that it’s here, it feels like it’s been well worth the wait. The exaggerated, cartoon look and relaxed approach to management make it inviting enough for most players, while the deeper aspects of its economy are enough to keep seasoned players engaged. Two Point Hospital not only re-works an old formula into something modern and enjoyable, it also iterates on the classic brand of irresistible charm and wit, making something that’s truly wonderful.Bourré d'humour, avec des mécanismes intelligents et une interface pratique de gestion, didactique également, avec une progression tout en douceur, il a tout pour séduire. On lui pardonne alors plus facilement quelques soucis de sauvegardes, mais en espérant qu'il bénéficie de patchs et d'encore plus de scénarios.